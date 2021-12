Ruda Śląska: IV Wystawa Mikołajkowa Owczarków Niemieckich już niebawem. Sprawdź kiedy i gdzie się odbędzie

– To już jest tradycja. Zawsze co roku robimy wystawę mikołajkową z myślą o dzieciach w ośrodkach opiekuńczych. Składamy pod choinkę im prezenty - mówi nam Waldemar Pypłacz, prezes Fanklubu Hodowców Zwierząt Rasowych w Mysłowicach. - Wszyscy, którzy chcą się przyłączyć do naszej akcji mogą przynieść zabawki, paczki ze słodyczami, rękawiczki, czapki. Z każdego prezentu na pewno się ucieszą – dodaje.