Ruda Śląska. Kąpielisko w Nowym Bytomiu przeżywa oblężenie. Ceny biletów są umiarkowane

Ruda Śląska: kąpielisko otwarte dla mieszkańców

Oficjalne otwarcie kąpieliska w Rudzie Śląskiej w niedzielę. Z obiektu można jednak korzystać już od soboty, od godz. 9.

- Po długiej przerwie wreszcie możemy wrócić do tego, co tak bardzo wszyscy lubimy i za czym tęsknimy. Mamy lato i to właśnie wspaniała okazja, żebyśmy przywitali je we wspólnym gronie na naszym letnim basenie w Nowym Bytomiu - nie kryje radości Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.