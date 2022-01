Ruda Śląska. Kolejny kierowca chciał wjechać na rondo w Wirku... pod prąd

Do zdarzenia doszło we wtorek, 25 stycznia, w Rudzie Śląskiej na znanym rondzie w dzielnicy Wirek, w pobliżu CH Plaza. Na skrzyżowaniu ulic Obrońców Westerplatte, 1 Maja i Głównej często dochodzi do różnego rodzaju kolizji. Tym razem też tak mogło być. Na szczęście, nikomu nic się nie stało.