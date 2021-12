Ruda Śląska. Montaż fotoradaru na „zakręcie mistrzów” rozpoczęty. Kiedy urządzenie zacznie działać?

Ruda Śląska. Będzie fotoradar na "zakręcie mistrzów"

Na tzw. „zakręcie mistrzów” znajdującym się na odcinku DTŚ w Rudzie Śląskiej zmiany. We wtorek, 7 grudnia, rozpoczęto prace montażowe, a już 20 grudnia fotoradar będzie namierzał piratów drogowych.

Jak wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego magistratu, w tym tygodniu zamontowany został jedynie maszt wieżowy do fotoradaru oraz zostało wykonane przyłącze elektryczne. - Urządzenie do pomiarów prędkości zostanie zamontowane w następnym tygodniu, jednak przed wprowadzeniem go do użytku musi zostać skonfigurowane z systemem CANARD GITD oraz muszą zostać przeprowadzone testy – dodaje rzecznik prasowy.

Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca zadania, czyli firma ZURAD Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, ma czas na uruchomienie urządzenia do 20 grudnia. - I do tego dnia urządzenie będzie działać – podkreśla Adam Nowak.