Ruda Śląska. Na strychu jednej z kamienic znaleziono blisko stuletni niewybuch. Ewakuowano ponad 50 osób

Niecodziennego znaleziska dokonano podczas sprzątania poddasza przed ocieplaniem. Po przyjeździe na miejsce stróżów prawa okazało się, że przedmiot odkryty na rudzkim poddaszu to pocisk artyleryjski . Był to Szrapnel kaliber 75 mm, pamiętający okres międzywojenny. Pociski tego typu używane były m.in. w trakcie kampanii wrześniowej przez polskie oddziały.

Pirotechnik zaalarmował, że znalezisko stanowi wielkie zagrożenie. Pocisk artyleryjski był wyposażony w zapalnik podwójnego działania, czasowo-uderzeniowy, co oznaczało, że zaprojektowano go tak, by w przypadku niezadziałania systemu czasowego, eksplodował po uderzeniu w przeszkodę. Przedmiot wypełniony był ołowianymi bądź stalowymi kulkami, służącymi do rażenia piechoty – w zamyśle eksplodować miał nad głowami żołnierzy.