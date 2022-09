Ruda Śląska. Nowa hala magazynowo-produkcyjna otwarta. Pracę znajdzie tu prawie 1000 osób

9 września odbyło się oficjalne otwarcie Głównego Centrum Logistycznego i Nadrukowego w Europie firmy Midocean. Potężna hala magazynowo-produkcyjna powstała przy Alei Rodziny Gütlerów 98. Będą tu powstawać spersonalizowane artykuły promocyjne, tekstylia oraz różnego rodzaju upominki biznesowe.

- Ruda Śląska musi szukać nowych wyzwań. Midocean jest firmą międzynarodową, miasto jest, nazwijmy to, „firmą” lokalną. Nasze wyzwania są pokrewne, cieszymy się, że mamy okazję gościć w mieście tak dużego przedsiębiorcę. Mamy nadzieję, że przyciągnie to również innych inwestorów do Rudy Śląskiej – mówił Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta miasta.