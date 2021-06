Ruda Śląska: Policja po pościgu zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli przy sobie reklamówkę z 600 porcjami dilerskimi marihuany

Policjanci zatrzymali go i sprawdzili co takiego cennego ma w reklamówce. Okazało się, że powodem ich ucieczki była marihuana i to w dużej ilości. Z zabezpieczonego suszu można by było wydzielić prawie 600 porcji, które dzięki policjantom z drogówki nie trafią na ulice Rudy Śląskiej.

- Obaj młodzi rudzianie w wieku 22 i 23 lat zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Zajęli się już nimi kryminalni. Jeden odpowie za niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę, a drugi za posiadanie znacznej ilości narkotyków - mówi asp. szt. Arkadiusz Ciozak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.