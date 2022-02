Ruda Śląska. Przed nami rekrutacja do przedszkoli. Jak zapisać swoje dziecko? Magdalena Grabowska

Miejskie Przedszkole nr 7 im. Barbórki w Rudzie Śląskiej

Już niebawem zaczną się zapisy do przedszkoli. Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej, zapewnia, że miejsce będzie dla wszystkich dzieci zapisanych w terminie. Do kiedy jest czas i jak to zrobić?