Ruda Śląska. Skrzyżowanie ulic Nowy Świat i Halembskiej zostanie przebudowane. Miasto pozyskało dofinansowanie

Ruda Śląska: skrzyżowanie ul. Nowy Świat i Halembskiej zostanie przebudowane. Będzie bezpieczniej!

Ponad 1,2 mln zł otrzyma Ruda Śląska z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę połączenia ulic Nowy Świat i Halembskiej w dzielnicy Halemba. Rozpoczęcie inwestycji ma nastąpić jeszcze w tym roku. Koniec z kolei jest planowany na wiosnę 2022.

Jak czytamy w zapowiedzi, remont zostanie zrealizowany w miejscu, gdzie obie drogi przeplatają się na odcinku ok. 170 metrów, w pobliżu autostrady A4.

- Na odcinku między dwoma rozgałęzieniami obu ulic wymieniona zostanie nawierzchnia. Od strony południowej wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a od strony północnej ścieżka rowerowa, do której w pobliżu wschodniego rozgałęzienia dołączy chodnik – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Przewidywany koszt rozbudowy ulic Nowy Świat i Halembskiej ma wynieść ok. 2,5 mln zł, co oznacza, że wspomniane dofinansowanie to mniej więcej 50 proc. całej kwoty.