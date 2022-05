Ruda Śląska: Uszkodzone ławki, huśtawki, graffiti, rozkradzione kwiaty - to tylko niektóre przykłady wandalizmu w mieście

Jak się okazuje, z całej grupy młodzieży dwie osoby zostały potwierdzone jako sprawcy dewastacji.

- To dwaj mężczyźni, mieszkańcy Bytomia w wieku 21 i 23 lat. Usłyszeli zarzuty z art. 108 ustawy o ochronie zabytków, za co grozi do 8 lat więzienia oraz art 288 kk (zniszczenie mienia). Obaj przyznali się do zarzucanych czynów. Ustanowiono dla nich dodatkowo środek zapobiegawczy w postaci dozoru – obowiązkowego stawiennictwa dwa razy w tygodniu w komendzie policji – precyzuje wiceprezydent Piekar Śląskich.