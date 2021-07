Ruda Śląska. Wybrano pierwszych wykonawców inwestycji obywatelskich. Prace mają się wkrótce rozpocząć

Budowa boiska do piłki nożnej i koszykówki w Halembskiej Strefie Aktywności Fizycznej to tzw. zadanie duże (koszt realizacji przekracza 280 tys. zł). - Strefa ta powstała w 2019 roku z inicjatywy mieszkańców, a w zeszłym roku, także z budżetu obywatelskiego, wybudowaliśmy tam boisko do siatkówki i skocznię do skoku w dal - wyjaśnia Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.