Rudzka policja po raz pierwszy patrolowała ulice używając drona. Ma pomóc w walce z piratami drogowymi

We wtorek 12 kwietnia funkcjonariusze rudzkiej drogówki po raz pierwszy wykorzystali policyjnego drona do wyłapywania wykroczeń związanych z bezpieczeństwem pieszych. Operatorzy drona wraz z policjantem z drogówki obserwowali zachowanie kierowców i pieszych. Informacje o zaobserwowanych w ten sposób wykroczeniach trafiały do patrolu, który przeprowadzał odpowiednie działania.

- Dzisiaj, pod okiem drona, znaleźli się uczestnicy ruchu drogowego w ciągu ulicy 1 Maja, a policjanci przyglądali się kierowcom, którzy wyprzedzali bezpośrednio przed przejściami dla pieszych lub popełniali wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pieszych. Bezpieczeństwo ruchu drogowego to jeden z priorytetów rudzkiej Policji - komentuje Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej.

Bezzałogowy statek powietrzny Policji to najnowocześniejsze tego rodzaju urządzenie wykorzystywane obecnie przez Polską Policję. Dron wyposażony jest w kamerę z 200-krotnym przybliżeniem i może się poruszać z prędkością 80 kilometrów na godzinę. Jego kamera nagrywa obraz w rozdzielczości 4K, co pozwala zabezpieczyć materiał dowodowy bardzo dobrej jakości.