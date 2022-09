Rugby w Częstochowie. Zobaczcie ZDJĘCIA z Turnieju Dzieci i Młodzieży. Walki nie brakowało

Turniej Dzieci i Młodzieży w rugby w Częstochowie, 17.09.2022 r.

Sportowa rywalizacja odbyła się w sobotę, 17 września, na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w Częstochowie. Turniej Dzieci i Młodzieży w rugby przeprowadzony został w czterech kategoriach wiekowych – mikrus (do lat 9), miniżak (do lat 11), żak (do lat 12) i młodzik (do lat 14). W każdej z nich na boisku grali ze sobą ramię w ramię chłopcy z dziewczynami.