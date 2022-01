Runęła ściana kamienicy w Bielsku-Białej. To bardzo cenny zabytek architektoniczny. Czy zostanie przeznaczony do rozbiórki?

- Kamienica znajduje się w katastrofalnym stanie. Decyzję o tym czy zostanie przeznaczona do rozbiórki podejmie konserwator, bo obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Ja zakwalifikowałam to zdarzenie jako katastrofę budowlaną i prowadzimy stosowne postępowanie w tej sprawie. Na razie został zabezpieczony dostęp do budynku od ulicy Celnej i od ulicy Waryńskiego - mówi Maria Przybyła, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej.