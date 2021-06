Runmageddon rekrut w Gliwicach. Te zdjęcia mówią wszystko...

Runmageddon w Arenie Gliwice przyciągnął wielu chętnych do sprawdzenia się w ekstremalnych wyzwaniach w kategorii rekrut.

-To wyzwanie, które pozwala zmierzyć się ze swoimi słabościami i pokonać ograniczenia. To przygoda, o której nie zapomnisz do końca życia - zachęcali ich do wysiłku organizatorzy.

Przeszkody, które przygotowano, wymagały często od uczestników współpracy. To także element, który jest istotny w tym cyklu, mającym już długą tradycję i regulamin premiujący regularne starty.

- To zabawa, która sprawi, że zyskasz mnóstwo nowych znajomych. Aha, i najważniejsze – Runmageddon uzależnia! - podkreślali organizatorzy.

Zobaczcie zdjęcia z zawodów rekrutów z Runmageddonu w Arenie Gliwice.