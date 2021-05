Runmageddon w Arenie Gliwice. Już w czerwcu ekstremalny bieg wróci do największej hali na Śląsku ZDJĘCIA

Start z Pomocnymi Dłońmi Runmageddonu jest świetną, sportową przygodą, która w pamięć zapada na całe lata.

- Dzięki serii „Pomocnych Dłoni” odważyłam się pokonać Runmageddon - mówi Kamila z Konina. - i jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Było odjazdowo. W momentach, gdy było strasznie, dzięki chłopakom z Pomocnej Dłoni robiło się śmiesznie. Razem pokonaliśmy wszystkie przeszkody i teraz jestem gotowa na to, by sama stanąć na starcie, bo jak to się mówi „nie taki diabeł straszny, jak go malują”.

Zapisy online do udziału w Runamgeddonie dostępne są na stronie: https://www.runmageddon.pl/imprezy/runmageddon-silesia-12-06-2021. Każdy kto ma ochotę wziąć udział w tym najpopularniejszym w Polsce biegu przez przeszkody może się zapisać do startu w Arenie Gliwice do 10 czerwca 2021 r.