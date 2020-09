Rusza budowa parkingu na terenie po zakładach Tarmilo w Tarnowskich Górach

Pierwotnie, jak informowaliśmy na naszych łamach, prace związane z budową dużego parkingu na terenie po zakładach odzieżowych Tarmilo w Tarnowskich Górach miały ruszyć w czerwcu, przed rozpoczęciem wakacji. Do tego jednak nie doszło. Jak wyjaśniali przedstawiciele Urzędu Miejskiego - wyłoniony w przetargu wykonawca nie podpisał wówczas umowy.

Na szczęście, na początku września rozpoczęły się prace przygotowawcze. Jak wiadomo, w tym miejscu powstanie parking z 60 wyznaczonymi miejscami dla samochodów oraz plac manewrowy dla autobusów. Łącznie ma się tu zmieścić ok. 100 pojazdów. Budowa ma kosztować nieco ponad 1 mln zł.

Stworzenie parkingu to pierwszy etap zaplanowanych prac. Drugi będzie bowiem obejmował zieleń i małą architekturę. W związku z oszczędnościami spowodowanymi przez pandemię koronawirusa, został on przełożony na czas późniejszy. - Najpewniej nastąpi on w przyszłym roku - informuje UM w Tarnowskich Górach.