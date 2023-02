Rusza hokejowy play off. Śląska rywalizacja GKS Katowice z JKH GKS Jastrzębie będzie najciekawsza Jacek Sroka

Rywalizacja GKS Katowice z JKH GKS Jastrzębie zapowiada się bardzo emocjonująco Marzena Bugała-Astaszow

22 lutego w Polskiej Hokej Lidze rozpoczyna się najciekawsza część sezonu. W play off o tytuł mistrza Polski walczyć będą cztery drużyny z naszego regionu i co najmniej jedna z nich na pewno awansuje do strefy medalowej.