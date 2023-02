Rusza IEM Katowice 2023! Goście z całego kraju i zagranicy czekają na otwarcie bram MCK. "To święty Graal Counter Strike'a" Marcin Śliwa

Minuty dzielą nas od rozpoczęcia XI edycji Intel Extreme Masters w Katowicach. To największe wydarzenie w świecie e-sportu, które od lat do stolicy Górnego Śląska ściąga dziesiątki tysięcy fanów gier komputerowych i nowych technologii. Od samego rana pod dwoma wejściami do Międzynarodowego Centrum Kongresowego zbierają się ludzie, by wejść do strefy IEM Expo. "Musiałem tu być, to święty Graal Counter Strike'a" - przekonuje Dawid, który do Katowic przyjechał z Republiki Czeskiej.