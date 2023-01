Rusza nabór do rządowego programu „Maluch+” 2023. Dzięki niemu ma być o 102 tys. więcej miejsc w żłobkach

Maluch+. Rusza nowa edycja programu

Program kierowany jest przede wszystkim do gmin, a w drugiej kolejności do pozostałych podmiotów tworzących miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi. Pozwala nie tylko aktywizować zawodowo rodziców, ale także zwiększać zatrudnienie. Środki będzie można przeznaczyć na remont budynku, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci czy montaż wyposażenia. Samorządy będą otrzymywać miesięcznie przez trzy lata do 837 zł na miejsca dla najmłodszych, które już funkcjonują.