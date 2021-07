Rusza powiększona PKO Ekstraklasa. Zostały nam Górnik Zabrze, Piast Gliwice i Raków Częstochowa. Tym razem spadną trzy zespoły

Owszem, reprezentacja powinna być lokomotywą polskiej piłki - przyciągać kibiców, którzy zachwyciliby się grą Biało-Czerwonych i z ciekawością zajrzeliby też na klubowe stadiony.

Podolski i Kądzior magnesem dla kibiców

Tak się jednak nie dzieje, co nie znaczy, że na spotkaniach PKO Ekstraklasy będzie nudno. Wiernych fanów na trybunach nie zabraknie, a pojawią się też pewnie i tacy, którzy będą chcieli zobaczyć w akcji na przykład Łukasza Podolskiego w Górniku Zabrze, czy Damiana Kądziora w Piaście Gliwice.

Liga została powiększona z 16 do 18 drużyn. Beniaminkami są Radomiak, Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Górnik Łęczna. Spadną trzy zespoły (poprzednio był to tylko jeden - sztuki tej dokonało Podbeskidzie Bielsko-Biała). Przez spadek Górali, nasz region ma teraz trzy drużyny w krajowej elicie. Trzecią jest rewelacyjnie spisujący się w roku swego 100-lecia Raków Częstochowa, który już wysłał sygnał ostrzegawczy do rywali w postaci ogrania Legii w Warszawie i zdobycia Superpucharu Polski.