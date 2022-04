Rusza sezon bacowski w Beskidach. Bogusław Lalik: zaczynamy z mocnym przytupem

- Mówi się, że kto ma owce, ten ma co chce. To prawda?

- (Śmiech) W tej kwestii Podhale zawsze wiodło prym. U nas, w Beskidach, był pewien zastój, jeśli chodzi o owczarstwo, ale mamy bardzo mocne korzenie pasterskie i w tej chwili następuje powrót do tych tradycji. Miejmy nadzieję, że będzie się to rozwijało.

- W najbliższą sobotę rozpoczynacie sezon pasterski.

- Tak, pierwszy raz w południowym regionie województwa śląskiego odbędzie się tak duże otwarcie sezonu bacowskiego. Będzie ono wspólne dla górali Beskidu Małego, Żywieckiego i Śląskiego.

- Co będzie się działo podczas tej inauguracji?

- O godzinie 11.00 rozpoczynamy obrzędy związane z otwarciem sezonu bacowskiego wyjściem do kosorza (specjalna zagroda dla owiec - red.) przed bazylika mniejszą w Rychwałdzie, gdzie trombity oznajmią uroczyste rozpoczęcie sezonu bacowskiego. Później z pocztami sztandarowymi i gajdoszami udamy się na uroczystą mszę świętą, która będzie koncelebrowana przez księży związanych ze Związkiem Podhalan, Słowo Boże wygłosi ks. Władysław Zązel. Następnie zaplanowana jest uroczysta procesja z udziałem także rolników i pszczelarzy. Po mszy udajemy się do koszora, gdzie odbędzie się poświęcenie, okadzenie i liczenie stada, a po części obrzędowej rozpocznie się część artystyczna, w której wystąpią kapela Własi i zespół Psio Crew.