Ruszają wypłaty dodatków covidowych dla personelu Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Personel medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu otrzyma dodatki covidowe za pracę podczas drugiej fali pandemii (chodzi o okres od listopada 2020 do stycznia 2021). Jednak nie wszyscy je otrzymają. To efekt prac komisji weryfikującej, w której skład weszło siedem osób.

Na samym wstępie przypomnijmy: do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę zgłoszono co miesiąc 530 osób. Narodowy Fundusz Zdrowia zakwestionował tę liczbę. Szpitalna komisja wykazała, że w przekazanych raportach w listopadzie ubiegłego roku 162 osoby nie miały podstaw do wypłaty dodatków. W grudniu było ich jeszcze więcej, bo 182.

Ci pracownicy nie będą mieli wypłaconych dodatków, chyba że zgłoszą się o indywidualne rozpatrzenie ich przypadku i będą w stanie udowodnić, że świadczyli usługi na rzecz pacjenta z SARS-CoV-2 w sposób ciągły i nieincydentalny.