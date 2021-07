Ruszył bezpłatny transport po gminie Woźniki. Obsłuży go nowoczesny tabor

Gminna komunikacja w Woźnikach

Do komunikacyjnej rewolucji Gmina Woźniki przygotowywała się od kilku miesięcy. Prywatni przewoźnicy czy autobusy PKS nie zawsze dobrze wypełniali swoje obowiązki. Ostatecznie ten ostatni znikną z rynku na dobre. Chociaż komunikacyjne wykluczenie gminie nie groziło, to czyniono wiele starań do poprawy komfortu podróżowania.

Od lipca w ramach dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych teren gminy objęty będzie jednym, wspólnym i kompleksowym systemem komunikacji publicznej. Co najważniejsze, transport w obrębie gminy jest bezpłatny.