Ruszył plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Jakie słowa królowały w poprzednich latach? Znacie ich znaczenie? Barbara Romańczuk

Już niedługo wybierzemy Młodzieżowe Słowo Roku 2022 roku. Jeszcze do 8 listopada można zgłaszać swoich "kandydatów". Zanim jednak zostaną wyłonieni zwycięzcy, postanowiliśmy sprawdzić słowa wybrane w poprzednich latach. Sprawdźcie, czy je znacie i wiecie, co oznaczają. Zajrzyjcie do naszej galerii!