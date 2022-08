Rybnicki szpital zawiesił porody, ciężarne chętnie przejmują lecznice w Żorach i Wodzisławiu. Organizują dni otwarte porodówek

Rybnicki szpital zawiesił porody, ciężarne chętnie przejmują lecznice w Żorach i Wodzisławiu

Minęło zaledwie kilka dni od chwili, kiedy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym numer 3 zawieszono pracę oddziału neonatologii oraz przede wszystkim wstrzymano porody, a inne lecznice w regionie już zaczęły zabiegać o zainteresowanie ciężarnych kobiet, które chciały rodzić w Rybniku. Kolejne lecznice w regionie - tym razem mowa o Wodzisławiu i Żorach - organizują dni otwarte w swoich porodówkach. Chcą pochwalić się tym, co mają najlepszego i przekonać panie do wybrania do porodu właśnie ich lecznicy.

I tak w przypadku porodówki w Żorach Dni Otwarte będą miały charakter cykliczny: - Zachęcamy do skorzystania z okazji, aby poznać naszą nową ofertę wielowymiarowej opieki nad kobietą i jej mającym się narodzić dzieckiem. Dni otwarte to okazja na rozwianie wielu Waszych wątpliwości. Umożliwimy Wam poznanie szpitala od środka – oswoicie się z nim oraz zapoznacie z jego topografią.