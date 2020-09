Rybnickie piłkarki mają nowego trenera. Mariusz Adaszek zastąpi Łukasza Wojtalę

Nowo wybrany szkoleniowiec poprowadzi rybniczanki przynajmniej w trzech najbliższych spotkaniach. Trener Mariusz Adaszek nie posiada bowiem licencji trenerskiej UEFA A, dlatego nie wiadomo czy będzie to możliwe w kolejnych meczach. - Będziemy się ubiegali o zgodę na dokończenie rundy w takiej obsadzie – wyjaśniają przedstawiciele TS ROW.

Nowy trener TS ROW do tej pory pracował w drużynie jako trener zespołu rezerw oraz sekcji młodzieżowej U-17. - Doszliśmy do wniosku, że nie ma czasu na rewolucję – tłumaczą wybór w klubie.

Mariusz Adaszek jak dotąd nie prowadził samodzielnie pierwszej drużyny żadnego zespołu. W przeszłości był piłkarzem między innymi Ekstaklasowej Odry Wodzisław oraz GKS-u Jastrzębie.

TS ROW w Ekstralidze. Cztery mecze, zero punktów

Rybnickie piłkarki, które w tym sezonie po raz pierwszy w historii występują w Ekstralidze początku rozgrywek nie mogą zaliczyć do udanych. W czterech meczach poniosły cztery porażki i zawodniczki nie mają na swoim koncie choćby punkty.

- Sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Przegraliśmy cztery mecze z dwudziestu dwóch. Wszystko przed nami. Mamy dobry zespół, który musi uwierzyć po tym wszystkim w siebie i zagrać tak jak każda z nich była szkolona przez lata. Bez taktyki przekraczającej możliwości tej drużyny – przyznaje prezes TS ROW Tomasz Kieczka.

- My się nie poddajemy i nie poddamy się do ostatniego meczu tego sezonu. Jestem przekonany, że jest to pierwszy i nie ostatni sezon TS ROW Rybnik w Ekstralidze – dodał prezes.