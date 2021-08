Rybnickie szkoły będą dostępniejsze dla niepełnosprawnych dzieci. Projekt zakłada m.in. budowę schodołazów i podjazdów

Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu przez Rybnik środków finansowych w ramach ogólnopolskiego projektu grantowego "Dostępna Szkoła”. Z tej puli do Rybnika trafi aż 1,24 mln zł. Na pierwszy ogień projekt realizowany będzie w trzech rybnickich podstawówkach. To Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, numer 1 i placówka, która od 1 września br. funkcjonować będzie pod nazwą Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7. Dlaczego wybrano akurat te szkoły?

- Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostały poddane audytom dostępności w celu zdiagnozowania potrzeb i dopasowania wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki - mówi Lucyna Tyl z biura prasowego Urzędu Miasta w Rybniku.