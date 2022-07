Rybnik: 10 lat temu czekaliśmy na koncert Axla Rose'a i Gunsów na stadionie żużlowym. 2,5 godziny poślizgu, a potem koncert palce lizać!

Tego dnia w pracy, w rybnickiej redakcji DZ, zameldowaliśmy się wszyscy w komplecie bladym świtem. W zasadzie to pracowaliśmy bez przerwy przez kilka wcześniejszych dni. Pokazywaliśmy mapy z miejscami parkingowymi, pisaliśmy co można wnieść na stadion, reklamowaliśmy okoliczne atrakcje, licząc po cichu, że fani zespołu, nie przyjadą do Rybnika tylko na koncert i co kilka godzin zaglądaliśmy pod stadion, sprawdzić, czy aby nie ma już tam pierwszych fanów Axla i spółki.

Kiedy dzień przed koncertem, przed godziną 20 wracałam do domu z pracy, znów zajrzałam pod stadion. Były! Dwie sympatyczne dziewczyny z centralnej Polski, ubrane w koszulki z charakterystyczną różą. Przyjechały dobę przed koncertem. Były pierwsze. Pamiętam, z jakim podnieceniem opowiadały mi o swoim uwielbieniu do zespołu, o tym, że to już kolejny koncert Gunsów w ich karierze i o tym, że kiedy gruchnęła wiadomość, że legenda zagra w Rybniku, od razu rzuciły się do komputerów sprawdzać gdzie to miasto leży… Jeszcze szybkie zdjęcie uśmiechniętych dziewczyn zanim mój przemęczony w tym dniu niemiłosiernie aparat (a raczej jego bateria) wyzionęła ducha. Byłam szczęśliwa. Mam dobry materiał. Już po kilkunastu minutach zdjęcia dziewczyn były w internecie, a one same, spotkane pod bramą także dzień później, nie zauważyły nawet, że z racji iż wykonałam tylko jedną fotkę, na której jedna z pań miała zamknięte oczy, byłam zmuszona „przekleić” jej oczy od koleżanki…