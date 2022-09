Rybnik: Ciężarne nie muszą już omijać szpitala. Porodówka i oddział neonatologii zostały odwieszone. Przyjęcia wracają

- To dobra wiadomość. Udało nam się dzięki pani ordynator skompletować zespół, myślę, że oddział będzie już teraz funkcjonował bezpiecznie. Ten okres, kiedy nie mieliśmy pełnego zespołu, kiedy było realne zagrożenie bezpiecznego udzielania świadczeń minął na dobre . Udaje nam się wrócić do tego co było przedtem, czyli do przyjmowania porodów - mówi Jarosław Madowicz, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala numer 3 w Rybniku. - Jestem przekonany, że zespół, który będzie tu świadczył pracę jest zespołem wysoko wykwalifikowanym, dlatego bardzo zachęcam wszystkie panie, nie tylko z terenu Rybnika, ale także z ościennych miast, do tego, by przyszły do nas i bezpiecznie zakończyły ciąże - dodaje.