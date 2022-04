Rybnik: Daria, Organek, Miętha, a na deser Krzesimir Dębski. Wraca wielka majówka pod hasłem "Maj, bzy, Rybnik i Ty!"

Będą świetne, energetyczne koncerty, wydarzenia sportowo-rekreacyjne, a także przypomnienie o historii - Rybnika wraca do organizacji tradycyjnej majówki. Dwa lata temu koncerty majówkowe nie odbyły się wcale, a w ubiegłym roku impreza przeniesiona została na sierpień. - Tegoroczny kalendarz pozwala na organizację wydarzeń spod znaku majówki na przestrzeni aż pięciu dni. A jest co świętować – tradycyjnie pierwsze dni maja to czas świąt: pracy, flagi, Konstytucji 3 Maja. W tym roku okazją do uczczenia jest także „pełnoletniość” polskiej obecności w strukturach Unii Europejskiej. Gdy dodamy do tego poprzedzający święta weekend – tworzy się idealny czas na organizację kilkudniowego święta muzyki i rozrywki. Główną areną wydarzenia będę tereny rybnickiego kampusu, w programie zaś przede wszystkim energetyczna muzyka z różnych obszarów - mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka Urzędu Miasta w Rybniku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.