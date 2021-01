Rybnik dostał 17 milionów złotych na termomodernizacje budynków mieszkalnych w Boguszowicach i Niedobczycach

Dokument sygnowali: prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednareki prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Na mocy podpisanej umowy do Rybnika trafi ponad 16,9 mln zł bezzwrotnej dotacji z Funduszu Spójności, która pokryje znaczącą część wartej przeszło 24,2 mln zł inwestycji.Dofinansowanie przyznano w konkursie w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

- Choć w statystykach zanieczyszczenia powietrza Rybnik bardzo często plasuje się w czołówce, trzeba podkreślić, że jest to też miasto, które robi chyba najwięcej, by z tych niechlubnych rankingów zniknąć – przekonuje Tomasz Bednarek,prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Przypomnę tylko, że w poprzedniej edycji konkursu to do Rybnika trafiła, największa na Śląsku dotacja ok. 25 mln zł na likwidację niskiej emisji. W tej edycji – 17 mln, to znowu największa dotacja wśród samorządów naszego województwa. Co ważne, Rybnik to również najwięcej w województwie śląskim złożonych i realizowanych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Serdecznie gratuluję i życzę dalszej determinacji i podobnego zaangażowania w kolejnych konkursach – dodał prezes WFOŚiGW.