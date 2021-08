Rybnik. Jest porozumienie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w rybnickim szpitalu. Dyrekcja lecznicy do posła: Pan kłamie!

Zakład Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu numer 3 w Rybniku działa normalnie i cały czas zabezpiecza zdrowie pacjentów tej lecznicy - to najważniejszy wniosek płynący z najnowszego oświadczenia dyrekcji WSS numer 3 w Rybniku. Kilka dni temu pojawiła się bowiem informacja, że dyrekcja nie doszła do porozumienia z lekarzami ZDO, przez co Ci odejdą z pracy, a ich dotychczasowe zadanie przejmie lekarz zatrudniony przez zewnętrzną firmę.

Dodatkowo część badań, które nie wymagają natychmiastowej konsultacji, miało być wysyłanych do konsultacji w ramach tzw. teleradiologii. Po tej informacji okazało się, że lekarze zdecydowali się jeszcze raz przemyśleć swoje decyzje i tak jak pisaliśmy na łamach Dziennika Zachodniego w poniedziałek - dogadali się z dyrekcją szpitala. - W poniedziałek 9 sierpnia rozmowy z lekarzami ostatecznie zakończyły się porozumieniem i przyszłość ZDO jest jasna - podkreśla Maciej Kołodziejczyk, rzecznik szpitala w Rybniku.