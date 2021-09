Rybnik. Kłopoty przewoźnika: nie wszystkie autobusy miejskie wyjechały na trasę

W czwartkowy poranek (9 września) nie został zrealizowany kurs linii 27 o godzinie 05:40 z Chwałowic i 06:15 z Lysek.

Dzień wcześniej natomiast pasażerowie nie mogli dojechać linią 33 o godz. 13:10 z Jejkowic do Świerklan oraz o godz. 14:22 z Świerklan do Jejkowic. Na trasę nie wyjechał także autobus oznaczony numerem 26, który kurs miał rozpocząć o godzinie 15;20 i wozić pasażerów na trasie z Jejkowic do Chwałowic.