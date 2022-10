Rybnik. Książka "Czarny sport, czyste emocje" opowiada o 90-letniej historii żużla w mieście. Byliśmy na jej premierze. Zdjęcia i wideo

- W Rybniku historia żużla kapie wielkimi kroplami i nie ma w tym cienia przesady. Przez 90 lat Rybnik wszedł do historii polskiego i światowego speedwaya, stając się jednym z bardziej rozpoznawalnych europejskich żużlowych miast. To tu odbywały się i Mistrzostwa Świata i finały Mistrzostw Polski. To są dziesiątki zawodników, setki godzin, czystych emocji - mówi Henryk Grzonka, jeden z autorów książki.