Rybnik. Likwidacja sklepu Tesco. Puste półki, a na wyprzedaży można kupić nawet sklepowe regały Barbara Kubica-Kasperzec

Sieć Tesco znika z Polski, co oznacza, że wszystkie należące do sieci placówki są zamykane. Za 10 dni zniknie także sklep Tesco Extra w Rybniku. Trwa tam wyprzedaż wszystkich produktów. Na półkach pozostało ich już naprawdę niewiele, a jeśli ktoś ma ochotę, to może nawet kupić sobie sklepowy regał. Tanio!