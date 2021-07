Rybnik. Majka w dramatycznym wypadku straciła nogę, ale nie charakter. 22-latka się nie załamuje i chce normalnie żyć

Majka w dramatycznym wypadku straciła nogę

Codziennie spacerowała w pieskiem. Zazwyczaj przemierzała tą samą trasę, nawet po kilka razy. Czasem przy okazji zaglądała do mieszkających w pobliżu rodziców, bo odkąd dwa lata temu zamieszkali w domu w pobliżu jej mieszkania, miała blisko. Tak samo było w ubiegłym tygodniu, w środę 7 lipa. 22-letnia Majka Dobruchowska wracała ze spaceru z pieskiem, kiedy nagle runął na nią drewniany słup telefoniczny. - Wielki, niesamowity huk, to ostatnie co pamiętam. Rumor był niesamowity, a potem mam białą plamę –mówi nam młoda kobieta.

W tym makabrycznym wypadku Maja straciła nogę, ale nie charakter. To fajterka, która wyjdzie z tego z podniesioną głową, potrzebuje tylko odrobiny wsparcia od nas wszystkich. Wszystko działo się w środę rano. Ulica Narutowicza łączy Radlin z Rybnikiem. Tą dość wąska, kręta droga, na której auta powinny jeździć z prędkością 40 km na godzinę. - Ale nie jeżdżą zazwyczaj –mówi 22-latka. - Czasem nawet myślałam, że jeśli coś mi się ma stać, bo najpewniej będzie to wypadek samochodowy, właśnie na tej drodze – dodaje.