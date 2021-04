Rybnik. Marcin Koza, właściciel Face2Face: Zatrzymanie było nielegalne i niezasadne - . Policja nie komentuje. Czeka na pisemne uzasadnienie Arek Biernat

Moje zatrzymanie było nielegalne i niezasadne. Odebrane zostało mi konstytucyjne prawo do wolności - oświadczył Marcin Koza z Face2Face, powołując się ustne uzasadnienie w Sądzie Rejonowym w Rybniku. Do jego zatrzymania doszło w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku, kiedy chciał przekazać dowody związane - z jego zdaniem - nieprawidłową interwencją policji w lokalu Face2Face w Rybniku. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oczekuje na pisemne uzasadnienie postanowienia. Do tego czasu nie komentuje sprawy.