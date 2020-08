Rybnik. Miejsca w których rządzi młodzież. Oto strefa młodych

Tu w Rybniku rządzi młodzież. Strefa młodych w Parku nad Nacyną

Młodość ma swoje prawa i ma swoje miejsca. Młodzi ludzie schodzą często z utartych szlaków, wybierając swoje własne ścieżki. Gdzie dziś w Rybniku rządzi młodzież? Gdzie znajdują się najfajniejsze miejscówki młodego pokolenia?

Jedną z najpopularniejszych miejscówek jest Park nad Nacyną, który łączy się z kampusem przy Rudzkiej. Tu zdecydowanie rządzi młodzież i wcale nie chodzi już tylko o studentów, których tak naprawdę zostało tu niewielu.

Nie licząc boiska do koszykówki, które bardzo przypadło do gustu rybnickiej młodzieży, mówiąc o bazie młodych nie do końca chodzi o otwartą przestrzeń parku tematycznego z placem zabaw, a raczej zacienione miejsca okolic tutejszej sceny.