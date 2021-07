Rybnik: Mieszkańcy domu pomocy sadzą zioła i owoce. Będą wykorzystywane do posiłków Barbara Kubica-Kasperzec

Miętę, lubczyk czyli idealny dodatek do rosołu, a także szałwię czy czomber - takie zioła posadzili w swoim ogródku pensjonariusze i pracownicy Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku. Założenia akcji jest proste: to co uda się wyhodować w przydomowym ogródku, lodować później będzie na talerzach mieszkańców domu. Ma być smacznie i zdrowo!