Rybnik. Na rynku stoi już choinka. Wielką iluminację zaplanowano na 4 grudnia Barbara Kubica-Kasperzec

We wtorkowe popołudnie na rynku w Rybniku stanęła gigantyczna choinka. Przyjechała do centrum z dzielnicy Gotartowice. To 10-metrowa jodła kalifornijska. Drzewo już teraz robi spore wrażenie, a jeszcze piękniej będzie 4 grudnia, kiedy zostanie rozświetlone. Zobaczcie, jak wygląda aktualnie.