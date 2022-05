Rybnik: Nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście. Tym razem skończyło się na mandacie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, około godziny 15.15, na ulicy Mościckiego w Rybniku. - Policjanci ruchu drogowego z rybnickiej komendy ustalili, że kierujący fordem, 46-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, podczas manewru skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu w przeciwnym kierunku 29-letniemu motocykliście.

Na szczęście nikomu nic się nie stało - informuje asp. Bogusława Kobeszko, rzeczniczka policji w Rybniku. Kierowca forda za spowodowanie kolizji drogowej został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych i 6 punktami karnymi.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to obok nadmiernej prędkości najczęstsza przyczyna wypadków i kolizji. - Po raz kolejny apelujemy do kierujących o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego! Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo, jako uczestników ruchu drogowego, zależy w głównej mierze od nas samych! Brak należytej ostrożności i wyobraźni może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń - mówią policjanci.