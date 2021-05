Rybnik. Opel zderzył się z wozem strażackim. Droga jest zablokowana. Jedna osoba w szpitalu

Pijany 36-latek uciekał przed policją. Pościg ulicami Jastrzębia-Zdroju. Kierowca renault miał też inne powody, by się nie zatrzymać

Co najmniej cztery powody do ucieczki przed policją miał 36-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, który nie zastosował się do poleceń mundurowych i zdecydował się uciekać ulicami Jastrzębia-Zdroju. Do ciążących na nim trzech zakazów kierowania pojazdami mężczyzna dołożył czwarty powód - alkohol.