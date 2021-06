Rybnik: Otylia Swim Tour na pływalni Fundacji Elektrowni Rybnik. 100 młodych pływaków szlifuje technikę pod okiem Otylii Jędrzejczak

To świetna przygoda, która zaprocentuje w przyszłości. W niedzielę (13.06) na pływalni Fundacji Elektrowni Rybnik ruszył cykl kompleksowych warsztatów Otylia Swim Tour. Wzięło w nich udział 100 dzieci z całego regionu.

- Przede wszystkim zarażamy pasją do aktywności fizycznej. Część tych młodych osób zaistnieje w przyszłości w sporcie. Mam nadzieję, że zostaną moimi następcami. Ale jeśli duża część z nich takiej drogi nie obierze, to zarażamy pasją do tego, żeby zdrowo spędzać czas - mówi Otylia Jędrzejczak, wielokrotna medalistka igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Europy i Polski w pływaniu.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 9-14 lat. Jest też kilkunastoosobowa grupa maluchów w wieku 5-7 lat. Mają okazję do współpracy z wybitnymi trenerami, na co dzień pracującymi z najlepszymi polskimi zawodniczkami i zawodnikami.

- Jeśli dzieci trenują już w klubach, to bardzo dobrze spotkać na swojej drodze kogoś innego, kto poradzi, podpowie, wprowadzi coś nowego. Skupiamy się na technice, a nie przepłyniętych kilometrach. Cel jest taki, aby poznali jak największą liczbę ćwiczeń, poprawili technikę ułożenia w wodzie, a potem nad tym pracowali. Czasami zmieniony mały oddech pozwala lepiej się przemieszczać w basenie. To w przyszłości może wpłynąć na osiągane rezultaty sportowe, ale także radość i chęć do uprawiania aktywności sportowej - dodaje Jędrzejczak.