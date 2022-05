Rybnik: Pierwsi medycy z Ukrainy już pracują w rybnickim szpitalu. To dobry sygnał, bo lecznica ma kłopoty kadrowe

Wzorem innych placówek medycznych na Śląsku, rybnicki szpital też zdecydował się na zatrudnienie medyków z Ukrainy, którzy po wybuchu wojny, trafili na Górny Śląsk. - Jedna z lekarek już pracuje na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, kolejna zaczyna współpracę z oddziałem pediatrii. W przypadku drugiej lekarki może ona na razie wykonywać obowiązki opiekuna medycznego, bo jest w trakcie procedury dającej jej możliwość wykonywania wyuczonego zawodu w naszym kraju.- informują w lecznicy.

To dobra wiadomość, bo rybnicka lecznica od dawna boryka się z kłopotami kadrowymi. Z tego powodu zawieszona była praca oddziału wewnętrznego, który został wprawdzie odwieszony, ale tylko jako oddział covidowy. Nie działa oddział laryngologiczny, a kłopoty są na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie medycy złożyli wypowiedzenia. Już kilka tygodni temu w Rybniku odbyło się pierwsze spotkanie medyków przebywających w mieście pochodzących z Ukrainy z dyrekcją lecznicy, która zapowiedziała, że chętnie przyjmie do pracy część lekarzy i pielęgniarek. Pierwsze efekty tego spotkania już są.

- Jesteśmy już po rozmowach z kolejnymi medykami, między innymi internistką która do Polski przyjechała z zachodniej Ukrainy. Dobrze mówi po polsku i również ma przed sobą procedurę dopuszczającą do pracy w zawodzie lekarza, więc także rozpocznie współpracę z nami w roli opiekuna medycznego – wyjaśnia Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.