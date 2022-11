Rybnik. Porodówka w rybnickim szpitalu działa ponownie już od ponad miesiąca. Ile dzieci urodziło się w tym czasie?

Ordynatorka neonatologii, która latem tego roku odeszła z WSS nr 3 w Rybniku od 1 października zdecydowała się wrócić do pracy na dawne stanowisko. Dzięki temu udało się odwiesić pracę oddziału i porodówki. Takie - oczywiście dobre dla mieszkańców regionu - wiadomości przekazywaliśmy na łamach naszego portalu dokładnie 30 września tego roku. Dzień później praca porodówki i neonatologii zostały wznowione. Czy mieszkanki regionu, które decyzją o zawieszeniu oddziału, zostały delikatnie mówiąc - zaskoczone - w zasadzie z dnia na dzień, odzyskały już zaufanie do placówki? Czy równie chętnie jak przed zawieszeniem wybierają tę lecznicę na miejsce porodu?

- W pierwszym miesiącu po odwieszeniu oddziałów na świat w rybnickim szpitalu przyszło 37 dzieci. To nieco mniej niż w miesiącach poprzedzających zawieszenie, ale ta różnica jest niewielka. I tak na przykład w czerwcu 2022 roku urodziło się u nas 52 dzieci, a w lipcu, w okresie od 1 do 22 lipca - 43 dzieci - informuje Karolina Wałowska, rzecznik prasowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala numer 3 w Rybniku. Jak podkreślają w lecznicy, oddział pracuje już jednak na pełnych obrotach, ale przyszłe mamy które w okresie zawieszenie pracy oddziału, zdecydowały, że urodzą swoje pociechy w innych szpitalach - czy to w Żorach czy w Jastrzębiu, czy nawet w Gliwicach - trudno dziś przekonywać do kolejnej zmiany decyzji.