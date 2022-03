Rybnik. Powstało Centrum Zdrowia Psychicznego. Poradnia już pomaga. To trzecia tego typu placówka w województwie i dziesiąta w kraju

- Jest to dla nas nowe wyzwanie. Wychodzimy do środowiska. Pierwszy raz szpital psychiatryczny realizuje Centrum Zdrowia Psychicznego. Cieszę się, że możemy to robić - mówi prof. Joachim Foltys, dyrektor Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, wskazując, że Rybnik jest jednym z trzech śląskich miast, w którym dostępna jest taka usługa.