Rybnik. Pożar pustostanu przy ul. Gotartowickiej. Utrudnienia w ruchu drogowym Marcin Śliwa

Mimo zakończenia akcji pożarowej na miejscu wciąż pracują 4 zastępy, które kontrolują pogorzelisko. Rybnik i okolice-Informacje drogowe 24H

We wtorek 16 sierpnia około godziny 15.35 doszło do pożaru pustostanu przy ul. Gotartowickiej 115 w Rybniku. Na miejscu pracowało 5 zastępów Straży Pożarnej, sytuacja jest już opanowana. Ogień pojawił się w budynku na skutek zapalania się składowiska rzeczy nagromadzonych w tym miejscu przez osoby bezdomne. Trwa przeszukiwanie pogorzeliska, w związku z czym do późnych godzin nocnych mogą występować tu utrudnienia w ruchu drogowym.