Rybnik. Przyszedł zdawać egzamin na prawo jazdy pod wpływem alkoholu! Wpadka 20-latka z Zabrza. Woń alkoholu od mężczyzny wyczuł egzaminator

Przygoda z prawem jazdy 20-latka jeszcze na dobre się nie zaczęła, a już się zakończyła. Mieszkaniec Zabrza przyjechał do Rybnika zdawać egzamin na prawo jazdy. Młody mężczyzna pozytywnie zakończył pierwszą część, zaliczając egzamin teoretyczny.

Powoli mógł już "witać się z gąską", bo od uprawnień dzieliła go tylko kilkudziesięciominutowa jazda samochodem na egzaminie praktycznym. Tyle, że do tej nie doszło. 20-latek przyszedł na egzamin, wsiadł do samochodu, ale poruszać się nawet po placu manewrowym nie pozwolił mu egzaminator.