Rybnik: są nowi inwestorzy. Wybudują nowe mieszkania i zakład z branży motoryzacyjnej

Miasto sprzedało przede wszystkim sporą nieruchomość, położoną przy ulicy Jerzego Giedroycia w dzielnicy Meksyk. Inwestorem jest spółka z województwa dolnośląskiego z branży motoryzacyjnej. - Na nieruchomości o powierzchni 1,2 ha inwestor zamierza wybudować zakład usługowy o zasięgu regionalnym dla jednej z wiodących marek samochodów. Łącznie z drugą inwestycją planowaną na terenie Rybnika inwestor zamierza zatrudnić docelowo ponad 100 pracowników - informują urzędnicy. W miniony czwartek zawarty został akt notarialny sprzedaży nieruchomości. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast roboty budowlane powinny rozpocząć się jeszcze pod koniec bieżącego roku. – Na terenie Rybnika będą realizowane dwie inwestycje, ich zakończenie planowane jest w przyszłym roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z miastem i liczymy, że będzie ona kontynuowana – podaje Andrzej Chwiałkowski z Investpol Nieruchomości Sp. z o.o., przedstawiciel Inwestora. Cena sprzedaży terenu, osiągnięta w wyniku przetargu, wyniosła 1 373 600 zł netto. Zapisy przetargu zobowiązują nabywcę do zabudowy nieruchomości i oddania do użytku obiektów budowlanych w ciągu 4 lat od zawarcia umowy sprzedaży.

– Cieszę się, że udało się zainteresować inwestorów naszą ofertą. Będzie to kolejna inwestycja prywatna w rozrastającej się strefie przemysłowej przy ul. Brzezińskiej. To kolejny dowód na to, że otwarcie rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej, ale także budowa nowego odcinka drogi łączącego ulicę Brzezińską z ulicą Jerzego Giedroycia, dają impuls do nowych inwestycji w tym rejonie – mówi prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.